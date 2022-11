「転売屋やファン同士の激しい争奪戦を回避してネット上でチケットを公正に売る仕組み」について議論が巻き起こる

このブログがソーシャルニュースサイトのHacker Newsで紹介されると、多くのユーザーからさまざまな意見が寄せられました。 How to sell tickets fairly | Hacker News https://news.ycombinator.com/item?id=33666013 音楽業界に勤めた経験があるburo9氏というユーザーは、このアイデアはあくまで技術的なものであり、現実に機能するものではないという コメント を寄せています。buro9氏によると、主催者はチケットの80%を1週間ほどで売りたいと考えており、完全な販売データに基づいて会場の広さや日程についての洞察を得ているとのこと。また、アーティストは若いファンや貧しいファンを含めて可能な限り多くのファンが参加できるようにしたいと考えており、高額でのチケット販売はこの意思に反すると主張。「『お金持ちは貧しい人よりもチケットを持つに値する』という考えは、私がこれまで一緒に仕事をしてきたすべてのアーティストと正反対の考えです」と述べました。 buro9氏は、10年間にわたり2つのレーベルで多くの有名バンドと仕事をした経験として、アーティストは「ファンから吸い上げる価値」を最優先事項にしていないと 主張 。テイラー・スウィフトのような大スターは、世界中すべてのファンがもれなく参加できるほど頻繁にコンサートを行うことはできないため、若かったり貧しかったりするファンにもコンサートに参加してもらうには、ダッチオークションは最悪の選択肢になると 論じて います。 また、別のユーザーはダッチオークションについて、「チケットの入手可能な最低価格がわからない」という欠点があると 指摘 。あまりお金を持っていない購入者は「チケットが安くなるまで待っていたら売り切れてしまうかもしれない」という不安を抱え、本来は手を付けてはいけないお金を使ってしまう危険性が高まると主張しています。「真に公正なチケット販売方式は宝くじ方式だ」という意見も出る中、日本における抽選方式やファンクラブを利用した先行販売に言及した コメント もありました。

人気アーティストのコンサートチケットが販売開始になると、多くのファンや転売屋がオンラインのチケット販売サイトに殺到し、チケット戦争とも呼ばれる激しい争奪戦が繰り広げられます。このような争奪戦を回避して「チケットを公正に売る仕組み」について、ソフトウェアエンジニアの バーナバス・ケンドール 氏がブログ記事を書いたところ、ソーシャルニュースサイトのHacker Newsで激しい議論が巻き起こりました。 How To Sell Tickets Fairly | Barnabas Kendall https://barnabas.me/blog/2022/11/selling-tickets-fairly/ 2022年11月、人気歌手であるテイラー・スウィフト氏の全米ツアーチケットの先行販売が開始されましたが、チケット販売会社の予想を超える申し込みが殺到したためにシステム障害が発生。予定されていた 一般販売が中止 となり、司法省が販売企業の チケットマスター を独占的地位乱用の疑いで調査する事態に発展しました。 ケンドール氏はこの一件を取り上げ、アメリカにおいてチケット販売市場を独占しているチケットマスターだけでなく、そもそも既存のチケット販売方式に問題があると主張しています。アメリカで主流のチケット販売方式は、すべてのチケットが同時に販売開始となるタイプですが、これはファンだけでなく転売屋も含む大勢のユーザーが一斉に販売サイトへ殺到する要因となるとのこと。ケンドール氏は、これほどカオスでユーザーに敵対的なシステムを意図的に作成するのは難しいとまで述べています。

2022年11月22日 09時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

