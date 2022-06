テスラが自動運転技術に携わった従業員約200人を解雇しカリフォルニアのオフィスを閉鎖

電気自動車を販売するテスラが従業員約200人を解雇し、カリフォルニア州に設けていたオフィスを完全に閉鎖したことが伝えられました。解雇された従業員の多くは自動運転に用いる機械学習技術に携わっており、ほとんどが時間給労働者でした。 Tesla (TSLA) Lays Off Workers in Autopilot Unit, Closes San Mateo Office - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-28/tesla-lays-off-hundreds-of-autopilot-workers-in-latest-staff-cut ニュースサイトのBloombergによると、テスラはカリフォルニア州サンマテオに設けたオフィスを閉鎖し、オフィスに残っていた約200人の時間給労働者を解雇したとのこと。サンマテオのチームは自動運転を実現する運転支援機能に関連した顧客の車両データを評価するという業務を担っており、従業員の多くが大量のデータにメタデータを付与する「データ注釈(アノテーション)」の専門家でした。 サンマテオのオフィスは以前から縮小が進められており、もともと約350人いた従業員の一部は、今回の報道の数週間前から近くの施設に転勤を命じられていたとのこと。テスラのイーロン・マスクCEOは2022年6月に入り、既存の人員を今後3カ月で約10%削減することを 明らかにしている ため、今回のオフィス閉鎖はその影響の一部ではないかと考えられています。ただし、マスクCEOは時間給労働者を増員させる見通しも打ち立てており、人員削減と新規要員の確保が重なり、最終的に約3.5%の削減に落ち着くだろうとも 述べているとのこと 。

2022年06月30日 13時00分00秒 in 乗り物, Posted by log1p_kr

