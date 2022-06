2022年06月02日 12時00分 メモ

イーロン・マスクがテスラ社員に「オフィスに戻らないなら辞めろ」と最後通牒

電気自動車大手・テスラのCEOであるイーロン・マスク氏が、在宅勤務している従業員に対して「週に最低でも40時間はオフィスにいるように」とメールで通達していたことが分かりました。週5日勤務で1日8時間働くと40時間になるため、事実上リモートワークを廃止したことになります。



マスク氏は2022年5月31日に、テスラの幹部に向けたメールの中で「リモートワークを希望する人は、最低週40時間オフィスにいるようにするか、テスラを後にしなければなりません。これは、私たちが工場勤務の人に求めるよりも少ないものです」と述べて、在宅勤務している従業員に出社を命じました。IT系ニュースサイトのArs Technicaによると、SpaceXの従業員に対しても同様の指示が送られたとのこと。



テスラの株主で、テスラ車のベータテスターだというSam Nissim氏がTwitterで共有した「リモートワークはもう許されない」というタイトルのメールには、例外的にオフィス勤務が不可能な人がいる場合はマスク氏が直々に審査して承認をする旨が記載されています。





EVを専門とするニュースサイト・Electrekによると、マスク氏は最初のメールの内容を明確化させる意図で送信した2通目のメールで「テスラの社員全員に、週最低40時間はオフィスで過ごすことが義務付けられます。そのオフィスは、リモートの疑似オフィスではなく、本物の同僚がいる場所でなければなりません。もしオフィスに出てこなければ、辞めたとみなします」と述べて、改めて通勤しない社員を解雇する意向を示したとのこと。





また、マスク氏は「あなたの役職が高ければ高いほど、あなたの存在は目に見えるべきです。だからこそ、私は工場に住み込んで現場の人たちと一緒に働いている姿を見せてきました。そうしていなければ、テスラはとっくに倒産していたでしょう」と、自分が率先して現場で勤務してきたことを強調しました。



その上で「もちろん、そうする必要がない企業もありますが、そうした企業が最後に素晴らしい新製品を世に出したのはいつですか?しばらく前ですよね。テスラは、地球上のどの企業よりもエキサイティングで意義深い製品を生み出し、また実際に製造していくことでしょう。これは、電話では実現しません」と述べて、革新的な製品の開発にはオフィスでの協働が不可欠であると指摘しました。



マスク氏はTwitterでも、「オフィスへの出勤を時代遅れだと考えている人に何かコメントはありますか?」と尋ねるTwitterユーザーに対し、「よそで働いてみようとするべき」と返しています。



テスラは4月に発表した2022年第1四半期決算で、総収益が前年同期から81%増加したことを報告するなど、半導体不足やパンデミックに見舞われている事業環境の中でも好調な業績を示していますが、その一方で中国のゼロコロナ政策によるロックダウンで上海の工場では労働者が現場での寝泊まりを強いられるなど、コロナ禍とは無縁ではないことが報じられています。



また、以前にもマスク氏がテスラの従業員に送ったメールが流出しており、その文面からはマスク氏が迅速で効率的な社内コミュニケーションと意志決定を重要視していることがうかがえます。



