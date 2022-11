2022年11月22日 10時51分 ネットサービス

iCloudのWindows版で「見知らぬ人の写真」が表示されムービーがぶっ壊れるというバグ報告



Apple関連のニュースサイト・MacRumorのユーザーフォーラムで、iPhone 13 ProおよびiPhone 14 Proを使っているユーザーから、iCloudのWindows版であるiCloud for Windowsと同期したムービーが破損し、時には知らない人の家族写真や子どもの写真が表示されたという報告が挙がっています。



iCloud for Windows Corrupting videos, downloading other people's photos!?! | MacRumors Forums

https://forums.macrumors.com/threads/icloud-for-windows-corrupting-videos-downloading-other-peoples-photos.2370666/



iCloud for Windows Users Complain of Corrupted Videos, Photos From Strangers - MacRumors

https://www.macrumors.com/2022/11/21/icloud-for-windows-corrupt-video-bug/



iCloud for Windows users report major problems with photos/videos

https://9to5mac.com/2022/11/21/icloud-for-windows-photos-videos-strangers/



最初にMacRumorのフォーラムに投稿したユーザーは、Windows 11 ProのPC2台とWindows 10 ProのPC1台で、iPhone 11 ProやiPadなど複数のデバイスを使ってムービー同期のテストを行ったとのこと。その結果、HDRとHEVCを有効にした状態のiPhone 14 Pro Maxで撮影したムービーを、iCloud for Windowsとファイルエクスプローラーを通じてダウンロードすると、ムービーの映像が破損して黒い画面に走査線のように表示されたそうです。



また、映像が破損して黒い画面を表示する代わりに、会ったこともない人の家族写真やサッカーの試合の写真などが表示されたこともあったそうです。以下が実際に破損したムービーに表示された、サッカーの試合の写真。





フォーラムには「自分も同じ体験をしている」というユーザーも書き込んでいて、「iPhone 13 Proで撮影したムービーでも発生した」「NTFS上のファイルメタデータが破損した状態になる」などと報告しています。



Apple関連ニュースサイトの9To5Macは「iPhoneとWindows上のiCloudレンダリング間で特定のファイルタイプが受け渡されたことでバグが発生するようです。確かにこの問題はMicrosoft側ではなく、Appleのサーバー側に原因がある模様です」と推測しました。



なお、MacRumorのユーザーフォーラムでこの問題を発見したユーザーは、「セキュリティ上看過できない重大な違反と見られる」として、記事作成時点ですでにAppleへ報告済みだと述べています。