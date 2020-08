2020年のiMacで画面上にランダムな線が表示される不具合、原因はAMD Radeon Pro 5700 XT GPUか

Some 2020 iMac users experiencing display glitch likely caused by AMD Radeon Pro 5700 XT GPU - 9to5Mac https://9to5mac.com/2020/08/30/imac-2020-lines-screen-glitch/ 2020年に登場した最新の27インチiMacでは、16GBのGDDR6メモリを搭載したAMD Radeon RX 5700 XTを選択することが可能です。これはAppleが提供する最もハイスペックな構成ですが、ユーザーから不具合が報告されています。 サポートフォーラムに投稿された内容によると、該当する構成のiMacのディスプレイ上にランダムに線が表示される不具合が起きているとのこと。以下の赤矢印部分に表示されているのが不具合で出る線。

2020年08月31日 10時14分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, 動画, Posted by logu_ii

