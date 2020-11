2020年11月17日 10時44分 ソフトウェア

macOS Big Surアップデート中にMacが文鎮化するトラブルが多発



Mac向けの最新OS「macOS Big Sur」がリリースされたタイミングでOS全体が低速化するという問題が報告されましたが、新たに、「macOS Big Surへのアップデートを試みたもののMacがブラックスクリーンになり文鎮化した」という報告が多発していることがわかりました。



例えばMacユーザーのnuoptikさんがAppleのサポートコミュニティに書き込んだ内容によると、nuoptikさんがmacOS Big Surへのアップデートを試みたところ、Macがステータスバーなし・かろうじてバックライトがついていることは確認できるブラックスクリーンの状態になってしまったとのこと。他に方法がないためにnuoptikさんがMacを強制的にシャットダウンさせると、その後、うんとんもすんともいわなくなり起動できなくなってしまったそうです。リカバリーモードは実行できるそうですが、ロードバーに到達できなかったり、PRAMのリセットをしようとしてもチャイムが鳴らなかったりという状態。「確認できるのはバックライトが点灯しているということだけです。つまり、画面に光がほんの少しともり、外側のAppleロゴが光っていることは確認できます」とnuoptikさんはつづっています。



アップデートしようとしたらMacがブラックスクリーンで固まってしまった、という報告はほかにも多くあり、Apple系情報サイト・MacRumorsのフォーラムでも話題になっています。



海外掲示板のredditでも同様の報告がいくつもみられます。



「ブートロゴで2時間固まったまま、起動する兆候がない」といった報告も複数ありました。





上記のような症状は、2013年後半から2014年中頃にリリースされた13インチのMacBook Proに多くみられており、「これらのモデルはmacOS Big Surでサポートされている中でも最も古いモデルである」とMacRumorsは指摘しています。Appleのサポートとやりとりした人の中には、問題がエンジニアリングチームに伝達されたと主張している人もいますが、いまだAppleから明確な原因や解決法は示されていません。これらモデルの正確なユーザー数は不明ですが、問題を回避するためにも該当するユーザーはアップデートを見送った方がいいと考えられています。



なお、macOS Big Surには他にも多くの問題が報告されており、サーバーの問題により更新プログラムがインストールできなくなったり、OSが低速化したりといった事態が発生しています。



