macOS Catalina 10.15.4のバグ修正版の追加アップデートがリリース、ただしシステムがクラッシュする不具合は未修正

AppleがmacOS Catalina 10.15.4の追加アップデートを2020年4月6日(木)に配信しました。しかし、この追加アップデートを実行したMacユーザーから「システムがクラッシュする」という報告が複数上がっています。



WARNING macOS Catalina 10.15.4 Supplement… - Apple Community

https://discussions.apple.com/thread/251260574



Nasty macOS flaw is bricking MacBooks: Don't install this update | Tom's Guide

https://www.tomsguide.com/news/nasty-macos-flaw-is-bricking-macbooks-dont-install-this-update



Some Users Experiencing System Crashes on macOS 10.15.4, Especially During Large File Transfers - MacRumors

https://www.macrumors.com/2020/04/06/macos-10-5-4-kernel-panic-crashing-issues/



macOS Catalina 10.15.4は2020年3月24日(火)に正式リリースされました。10.15.4からは、iCloud Drive のフォルダ共有、スクリーンタイムでの通信や通話の制限、Apple Musicで曲に合わせて歌詞を表示する機能などが新しく搭載されました。



macOS Catalina のアップデートの新機能 - Apple サポート

https://support.apple.com/ja-jp/HT210642#macos10154



しかし、このmacOS Catalina 10.15.4とiOS 13.4で、iOS 9.3.5あるいはiOS 9.3.6を実行する古いデバイスとFaceTimeで通話ができなくなるというバグがありました。また、Office 365アカウントのパスワード入力画面が繰り返し表示される、MacのUSB Type-Cポートが応答しなくなるといった問題も報告されていました。



さらに「macOS Catalina 10.15.4へのアップデート後にIntel搭載のMacでシステムがクラッシュした」という報告もあり、macOS Catalina 10.15.4はかなり不安定だという不満がユーザーからあがっていました。



Dear @AppleSupport , catalina 10.15.4 has repetetively crashed on AppleIntelFramework (panic) when setPowerState is being called .

Even with gpu switching disabled. I’ve sent in crash reports. What can I do to do a rollback? Cause timemachine backup takes way too long..