2021年03月08日 10時55分 ネットサービス

名前が原因でiCloudが6カ月間使えなくなる事例が発生



映画やドラマなどに出演している女優が、その名字(姓)が原因で、iCloudから半年ものあいだ閉め出されていたことを報告しています。



Rachel TrueさんはTwitterを使っています 「Can get your coders to free my last name from icloud jail? Been locked out for 6+ months because of an uncapitalized t in TRUE, my surname but also a computer command. Now that I a layman have explained problem to you a giant computer company, could u fix? @apple @AppleSupport」 / Twitter

https://twitter.com/RachelTrue/status/1368004197166108676



iCloud coding error locks out Rachel True over a boolean flag - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2021/03/07/icloud-user-locked-out-for-six-months-over-coding-bug-related-to-her-last-name/



この件を報告したのは女優のレイチェル・トゥルー(Rachel True)さん。2021年2月27日に「iCloud has stopped responding.」というダイアログのスクリーンショットを投稿しました。ダイアログ内には「Type error: cannot set value 'true' to property 'lastName' on」との表示があり、姓の欄の入力内容が問題であることが読み取れます。





トゥルーさんはどうやら、姓の欄に「True」ではなく「true」と入力したようで、これがブールフラグと解釈されてエラーが出ていると推測しています。





実際にトゥルーさんが「true」と小文字で入力してしまったのが問題なのかどうなのかははっきりしませんが、この姓が問題となっていることは確か。



トゥルーさんは、何度も「@apple」「@AppleSupport」に対して、どうにかならないかとツイート。







この3月6日のツイートに対して、ようやくAppleのiCloud担当であるArun Guptaさんが反応を見せています。







なお、Appleはバグ発見時の報奨金プログラムを行っているはずですが、今回の件でAppleは利用できなかった期間のiCloud料金の返還を申し出ていることをトゥルーさんがツイートしています。