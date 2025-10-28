2025年10月28日 12時30分 サイエンス

ADHD治療薬は集中力を高めるだけでなく交通事故・自殺・犯罪行為などのリスクを減らすとの研究結果



注意欠如多動症(ADHD)は不注意や多動性、衝動性などを特徴とする発達障害であり、生活や仕事のさまざまな局面に影響を与えます。そんなADHDの治療薬を服用することで、ADHD患者の集中力が高まるだけでなく交通事故や自殺、犯罪行為などのリスクが減るという研究結果が報告されました。



ADHD drug treatment and risk of suicidal behaviours, substance misuse, accidental injuries, transport accidents, and criminality: emulation of target trials | The BMJ

https://www.bmj.com/content/390/bmj-2024-083658





ADHD Drugs Do Much More Than Help You Focus, Study Reveals : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/adhd-drugs-do-much-more-than-help-you-focus-study-reveals



世界中では子どもの約5％、成人の約2.5％がADHDを持っているとされており、多くのADHD患者は脳の特性によって集中力や計画性を要するタスクが苦手で、日々のストレスや不便さを感じているとのこと。





また、ADHDであることは単に集中力が続かないだけでなく、さまざまな困難に直面しやすいことも意味します。実際にADHDの成人は交通事故や交通事故によるケガ、交通違反、急ブレーキなどのリスクが高いことがわかっています。





