マジックマッシュルームの幻覚成分が「1~2回飲むだけでうつ病を大きく改善させる」と臨床試験で示される



マジックマッシュルームの幻覚成分であるシロシビンに、「従来の向精神薬を上回る抗うつ効果」が見られたとの研究結果が発表されました。この論文の発表と前後して、オレゴン州がアメリカの全州で初めてシロシビンを合法化したと発表するなど、シロシビンの効果を認める動きも活発化しています。



マジックマッシュルームに含まれるシロシビンは麻薬として日本を含む多くの地域で厳しく取り締まられています。その一方で、複数の研究により「シロシビンにはうつ病に対する効果が認められる」との結果が示されていることから、2019年にはアメリカ食品医薬品局(FDA)が大うつ病性障害(MDD)に対する画期的治療薬としてシロシビンを承認しました。



こうした研究に続き、ジョンズ・ホプキンズ大学の主任研究員であるアラン・デイビス氏らの研究チームは、平均して2年間MDDに苦しんでいる平均年齢39.8歳の男女24人を対象に、シロシビンの効果を確かめる臨床試験を実施。合計10~11時間の精神療法の中で、約5時間間隔で2回に分けてシロシビンを投与し、(PDFファイル)GRIDハミルトンうつ病評価尺度(GRID-HAMD)によりうつ病の症状を計測しました。



その結果、シロシビン投与前には平均23だったGRID-HAMDのスコアが、投与後には平均8にまで減少していたことが分かりました。GRID-HAMDではスコアが24以上で「重度のうつ病」、17〜23で「中等度のうつ病」、8〜16で「軽度のうつ病」と診断されるため、スコアが23から8に減少したというこの結果は、「ほとんど重度のうつ病だった人が軽症と診断されるレベルまで回復した」ことを意味しています。





この臨床試験の結果について、研究チームは論文の中で「シロシビンを用いた治療の効果量は、心理療法で見られた効果量の約2.5倍であり、向精神薬を用いたうつ病治療の研究で見られた効果量の4倍以上でした。これは、支援的な心理療法の中で1~2回投与されたシロシビンが、迅速かつ持続的な抗うつ効果を発揮することを示唆しています」と報告しました。



デイビス氏らの研究が査読付き医学雑誌・JAMA Psychiatryに掲載されたのと同日の2020年11月4日に、「オレゴン州が幻覚キノコを合法化した最初の州となった」と報じられました。オレゴン州では11月3日に、オレゴン州保健局によるシロシビン治療の承認を可能にするオレゴン州法案109をめぐる住民投票が実施され、賛成多数で可決。これにより、オレゴン州では認可された施設でシロシビンを取り扱うことが合法となりました。



これまでも、ワシントンD.C.やカリフォルニア州サンタクルーズ、カリフォルニア州オークランド、ミシガン州アナーバーといった都市がマジックマッシュルームを合法化していますが、州単位でシロシビンの使用を認めたのはオレゴン州が初だとのことです。



