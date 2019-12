2019年12月23日 16時00分 サイエンス

うつ病治療のため少量のLSDを服用する「マイクロドーズ」の安全性が証明される

LSDを使った、ごく少量の幻覚剤を定期的に摂取するという「マイクロドーズ」の安全性が臨床実験によって証明されました。



「マイクロドーズ」は、LSDやマジックマッシュルームなどの幻覚剤を定期的にごく少量摂取して、うつ病の改善を行うという治療法です。アメリカでは幻覚剤は法律で禁じられていますが、多くの人がうつ症状の改善や認知能力の向上などを報告しています。



幻覚剤の一種であるマジックマッシュルームの有効成分「シロシビン」などは、過去の研究から脳のセロトニン受容体を刺激してうつ病を改善させることが示唆されました。2019年11月27日、シロシビンを使ったうつ病性障害(MDD)の治療薬がアメリカ食品医薬品局(FDA)によって、画期的治療薬の指定を受けました。



LSDを使ったマイクロドーズの「安全性」を評価するというのが今回の研究です。ライフサイエンスに関する研究企業Eleusisは、平均年齢62.9歳の高齢者ボランティア48人に対して、それぞれ5μg、10μg、20μgというごく少量のLSDと、プラセボ用の偽薬を4日ごとに計6回投与しました。



実験後、血圧・心拍数・心電図などの身体的な検査に加えて、深部感覚、心理的な平静・認知能力・心理的反応などの精神的な検査が行われました。検査の結果、「プラセボ群とLSD投与群では「頭痛」を報告した数が異なったものの、安全性と忍容性において、どの用法量のLSDにも有害な効果は検出されなかった」とEleusisは発表しています。



LSDの微量投与の有効性については議論が存在しています。2019年初頭にシカゴ大学に行われた研究は、「LSDの微量投与は、気分・認知・生理学的な計測結果に影響を与えない」と結論付けています。一方で、ロンドン大学などのイギリスの研究機関による研究は、微量のLSDを投与された被験者は、一貫して「時間の長さを長く見積もる」ということが示されました。この結果から、「LSDを微量投与されると、投与されたという自覚がなくても認知的影響を受けている」という可能性が示唆されています。