2026年04月01日 12時30分 レビュー

ウェブサイトが更新されたら通知してくれる無料ツール「Visualping」



ページを指定すればAIが定期的にアクセスして、前回と差異があったら自然言語で説明しつつ通知してくれるサービスが「Visualping」です。RSSを提供していないようなサイトでもバッチリ差分を検知してくれるとのことで、どこがどう検知されるのか、アカウント登録して無料版を実際に使って確かめてみます。



Visualping: #1 Website change detection, monitoring and alerts

https://visualping.io/jobs



上記のリンクからVisualpingにアクセスすると、まず以下の画面が表示されます。





差異を検知したいウェブサイトのURLを入れて「Go」をクリックします。





ウェブサイトが読み込まれました。





ページ全体を監視してほしいときはそのまま。ページの一部を指定して監視したいときはその部分にカーソルを合わせます。





そして、クリック。枠が表示されるので大きさを調整します。





監視範囲を決めたら「Alert me when:」に指示を入力します。今回は「新しい記事が掲載されたら」通知するよう指定しました。





その下にある「Check:」をクリックして更新頻度を設定。無料版だと最低で1時間ごとになります。





さらにその下にある入力欄に通知を送ってほしいメールアドレスを入力し、「Start Free Monitoring」をクリック。同時にアカウント登録作業も始まります





メールアドレスに届く6桁のコードを入力します。





入力後、プランを選択。左がビジネス用で右が個人用なので、今回は個人用を選択。





アカウントのパスワードを決めて入力し、規約とプライバシーポリシーに同意するチェックを入れて「Continue」をクリック。





続いて名前や使用目的を問われますが、回答しなくてもいいので今回はスキップして「Start Monitoring」をクリックしました。





こうしてダッシュボードを表示できました。先ほど取得させたリンクと監視状況が記載されています。





右下に次のチェック時間が表示されています。次は60分後とのこと。





90分後に確認してみました。「月に150回まで」のトークンが1消費されています。ただ、前回のチェック以降に更新がなかったようで、差異は検知されず。





さらに次の更新時刻に確認しました。前回のチェックから2本の記事が追加されており、「Changes detected」に変更の概要が記載されています。





概要には新しい記事「200種以上のAIから最大50種を選んで同じ質問に回答＆6種のAI同士で議論させて結論を導きだせる『AI Roundtable』」が03月27日19時00分に掲載され、同日19時19分にヘッドラインとして表示されました。と書かれていますが、実際のページは以下で、「AI Roundtable」とヘッドラインの記事は別物です。概要には間違いがあることが分かります。





画像をクリックすると詳細なビジュアル表示が可能。





以下のように、変更点がハイライトされます。





「Text Changes」をクリックすると、実際のページのテキスト部分がどう変わったのかが表示されます。HTMLを読み込んで差異を取得しているとのことです。





同様の情報はメールでも送られます。以下はメールのスクリーンショットで、変更点をハイライトした画像、変更点のテキストが記載されています。





ダッシュボードの設定画面からは、通知先をWebhookや自動化ツールのn8nに変えることが可能。有料最上位プランだとGoogle Sheetsなど他のツールにも通知できます。





また、更新のスケジュールも曜日ごとや時間ごとなど細かく設定できます。





使わないときは更新を一時停止(Deactivate)しておけます。





無料プランだとチェック対象は5ページまで。1カ月あたりのチェック回数は150回までです。

