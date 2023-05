無料でIFTTTやZapierのようにいろいろなアプリを組み合わせて自動化できるオープンソース＆セルフホスト可能なツール「Activepieces」を使ってGIGAZINEの記事全文RSSをメール送信してみた

複数のウェブサービスを連携し、定型作業を自動化してくれるサービスは IFTTT や Zapier 、 n8n が有名ですが、特定のサービス以外は使えなかったり、有料プランでしか使用できない機能があったりします。オープンソースで使える自動化サービス「 Activepieces 」は無料で利用でき、自社製ソフトのような他の自動化サービスでは未対応のサービスも自動化できるとのことなので、実際に使ってみました。 Automate Your Business - Open Source Free Zapier Alternative - Self-hosted or Cloud - Activepieces https://www.activepieces.com/

2023年05月28日 12時00分00秒

