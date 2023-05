IFTTTやZapierのように複数アプリを連携して自動化できる「n8n」で「RSSで取得したウェブサイトのタイトル＆URLをGoogle スプレッドシートに出力する」というワークフローを組んでみた

n8nに戻り、クライアントIDを「Client ID」に、クライアントシークレットを「Client Secret」にそれぞれペーストします。2つの項目を埋めた時点で「Sign in with Google」というメニューが表示されるので、これをクリック。

Google スプレッドシートを制御するための認証情報をn8nに登録する必要があります。まずは「Credential to connect with」をクリックし、「Create New Credential」をクリックします。

2023年05月20日 15時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, Posted by log1p_kr

