大量に開いたタブをURLに応じて自動的にグループ化してくれるChrome向け拡張機能「Acid Tabs」レビュー

ブラウザのChromeには バージョン83 からタブのグループ化機能がついていますが、この機能を使うには、それぞれのタブで右クリックメニューから「タブをグループに追加」を実行するか、タブをドラッグ&ドロップしてまとめる操作が必要となります。そんなタブのグループ化をURLに応じて自動で管理してくれるGoogle Chrome向けの拡張機能「 Acid Tabs 」が無償配布されています。 GitHub - jdhayford/acid-tabs-extension: Chrome extension for auto-grouping tabs by URL patterns https://github.com/jdhayford/acid-tabs-extension Acid Tabs - Chrome ウェブストア https://chrome.google.com/webstore/detail/acid-tabs/hgceopemmcmigbmhphbcgkeffommpjfc ブラウザのタブには Favicon とページタイトルが表示されますが、以下の画像のように大量のタブを表示させると情報量が少なくなる上に、ゴチャゴチャして見づらくなってしまいます。

2021年07月05日 23時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1i_yk

