ブラウザ内にOSを起動して膨大なブックマークをGUIで管理できる「VisiOS」レビュー、ブラウザ内でアプリ開発や文書編集も可能で超多機能

VisiOSにインストールできるアプリは以下のリンク先でも確認可能。Tetris for VisiOS以外にも、ペイントアプリや画像編集アプリ、仮想通貨価格表示アプリなど多種多様なアプリが公開されています。 VisiOS App Store - Download VisiOS Apps for Free https://beta-japan.com/Apps

2023年11月26日 16時31分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1o_hf

