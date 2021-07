電子フロンティア財団が「ダウンロード速度100Mbps＆アップロード速度100Mbps」のインフラがアメリカに必要だと提言

・関連記事

100万円以上を支払って「ネット回線が遅すぎる」と新聞広告で訴えたおじいさんの家に光ファイバーが引かれる - GIGAZINE



先進国のネット速度事情2020年版、アメリカはこの1年でインターネットの速度が2倍に - GIGAZINE



理論値に迫る178Tbpsで光ファイバー通信速度の世界記録が更新される、Netflixの全動画を1秒以内にダウンロードできるレベル - GIGAZINE



2021年07月06日 06時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.