過去20年間のテクノロジーの進歩を分析して得られた8つの教訓とは？

調査会社の ガートナー は、注目すべきテクノロジーの期待値や開発状況を簡単に表した ハイプ・サイクル を毎年公開しています。このハイプ・サイクルの過去20年分のデータを分析して得られた「8つの教訓」について、 VMware や Netscape のマーケティングを担当してきたマイケル・マルニー氏が解説しています。 8 Lessons from 20 Years of Hype Cycles https://www.linkedin.com/pulse/8-lessons-from-20-years-hype-cycles-michael-mullany ガートナーによると、ハイプ・サイクルは注目すべきテクノロジーのライフサイクルを「黎明期」「『過度な期待』のピーク期」「幻滅期」「啓発期」「生産性の安定期」の5つに分類し、各テクノロジーへの投資判断を手助けするものとのこと。例えば2020年に公開された「 日本における未来志向型インフラ・テクノロジのハイプ・サイクル 」においては、 汎用人工機能(AGI) や ヒューマン・オーグメンテーション といったテクノロジーが「黎明期」に位置し、 複合現実(MR) や5Gといったテクノロジーが「『過度な期待』のピーク期」に位置しています。

2021年07月06日 07時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1o_hf

