Threads・Mastodon・Misskeyなど分散型SNS激動の時代にインスタントメッセンジャーの歴史から学べることとは？

もともとAIMはAOL製クライアントでのみ動作する独自ツールでしたが、インスタントメッセンジャーの機能だけはAOLのユーザーじゃなくても使用することが可能でした。これがAIMのユーザーを大きく増やすきっかけとなり、AIMはインスタントメッセンジャーの中でも最大勢力の1つとなりました。なお、1998年にAOLはICQを開発したMirabilisを買収しています。 また、AIMのプロトコルであるOSCAR(Open System for CommunicAtion in Realtime)は当初非公開でしたが、一部ユーザーのリバースエンジニアリングによって解析され、サードパーティー製のメッセンジャークライアントが多数登場したことも、AIMの普及につながりました。1999年にMicrosoftがリリースした MSNメッセンジャー もAOLのユーザーにもメッセージを送信できるように設計されましたが、OSCARプロトコルを非公開にしていたAOLはこれに激怒し、MSNメッセンジャークライアントからの通信をブロックしました。

Twitterはイーロン・マスク氏によって買収されてから大規模な人員削減や改修が行われています。しかし、 無料APIの提供終了 や 1日のAPIレート制限 をきっかけに、Twitterを見限って Threads や Bluesky 、Mastodon、Misskeyなど、他のマイクロブログ系ソーシャルメディアに移行するユーザーも増えています。自分の言葉をインターネットに投稿するソーシャルメディアプラットフォームに激動の時代が訪れているなかで、IT系ニュースサイトのTediumがかつて世界中で使われていたインスタントメッセンジャーから学ぶものがあると述べ、その歴史を語っています。 Instant Messenger History: Lessons for the Threads Era of Social Media https://tedium.co/2023/07/12/instant-messenger-competition-history/ Windowsで使えるインスタントメッセンジャークライアントの草分け的存在が、1996年にイスラエルの企業・Mirabilisがリリースした「 ICQ 」です。そして、インターネットサービスプロバイダーのAmerica Online(AOL)が1997年に、ICQの競合ツールとなる「 AOLインスタントメッセンジャー (AIM)」をリリースしました。

2023年07月18日 06時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.