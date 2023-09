オープンソースのリレーショナルデータベース「PostgreSQL」が信頼を獲得して広く利用されるようになるまでの歴史をエキスパートエンジニアが解説

PostgreSQLはオープンソースのリレーショナルデータベースで、 2022年の調査 によるとMySQLに次いで2番目に多く利用されています。そんなPostgreSQLについて、これまでどのように開発されてきてユーザーが増えていったのかという歴史をPostgreSQLのエキスパートエンジニアであるクレイグ・カースティエンスさんが解説しています。 When Did Postgres Become Cool? https://www.crunchydata.com/blog/when-did-postgres-become-cool

・関連記事

GoogleがAI対応のPostgreSQL互換データベースサービス「AlloyDB AI」を発表 - GIGAZINE



PostgreSQLには「中途半端なサイズ」のデータを格納しないほうがいい - GIGAZINE



データベースを自動でチューニングしてくれるサービス「OtterTune」 - GIGAZINE



SQLiteが「大量の小さなクエリ」の処理を得意とする理由とは? - GIGAZINE



1980年代のインターネットの書き込みが磁気テープから復活 - GIGAZINE

2023年09月18日 21時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.