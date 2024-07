オブジェクトストレージの検索を安価で高速にする方法

・関連記事

SSDの寿命を30倍にするマニュアルが公開される - GIGAZINE



Googleの検索アルゴリズムに関する内部文書が流出、Chromeのデータをページランク付けに利用するなどGoogleのウソが明らかに - GIGAZINE



Google検索の品質悪化はリーダーが変わったことの影響だという指摘 - GIGAZINE



最長200年のデータ保存が可能なUSBフラッシュメモリが発売される、ただし容量は8KB - GIGAZINE



「2026年までに300TBのSSDを実現する」という野心的な目標をオールフラッシュ・ストレージを開発するPure Storageが掲げる - GIGAZINE

2024年07月11日 12時45分00秒 in ソフトウェア, 無料メンバー, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.