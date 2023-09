PostgreSQL 16がリリースされる、COPYの性能が最大300％向上などパフォーマンスの改善や論理レプリケーション機能の強化など盛りだくさんな内容

・関連記事

PostgreSQLには「中途半端なサイズ」のデータを格納しないほうがいい - GIGAZINE



データベースを自動でチューニングしてくれるサービス「OtterTune」 - GIGAZINE



SQLiteが「大量の小さなクエリ」の処理を得意とする理由とは? - GIGAZINE



「複雑すぎるサーバー構成」を原点にまで簡素化する「Litestream」が生まれた理由 - GIGAZINE



どのウェブフレームワークが一番高速に動作するのかが一目で分かる「Web Framework Benchmarks」レビュー - GIGAZINE

2023年09月15日 17時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.