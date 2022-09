「Google Chrome 106」安定版リリース、CJKフォントセット向けの単位が追加

◆SerialPort BYOBリーダーのサポート BYOB(bring your own buffer)リーダーを使用することにより、ストリームがチャンクごとに新しいバッファーを割り当てることなく、データが読み込まれるバッファーを指定できます。これにより、メモリ負荷が軽減される可能性があるだけでなく、ストリームは提供されたバッファー内に占めるスペースよりも多くを返すことができないため、受信データの量を抑制できることになります。 ◆CSSプロパティ-webkit-hyphenate-characterのベンダープレフィックスなし版の追加 hyphenate-character は長い文字列がハイフネーションされる際に折り返しの末尾に付加する文字を指定するCSSプロパティですが、これまでのChromeではベンダープレフィックスを付加した -webkit-hyphenate-character を使用する必要がありました。今回の更新により、ベンダープレフィックスなしのhyphenate-characterがサポートされます。なお、現時点では-webkit-hyphenate-characterも引き続き使用可能です。 ◆WebCodecsの「dequeue」イベント WebCodecs の以下のインターフェースに、新たに「dequeue」イベントが追加されました。 ・ AudioDecoder ・ VideoDecoder ・ AudioEncoder ・ VideoEncoder これらのインターフェースのencode()メソッドもしくはdecode()メソッドが呼び出されると、エンコード・デコードの作業がキューに入ります。WebCodecsがキューに入れられた作業の一部またはすべてを取り込んだ(つまり作業がキューから解放された)時点で「dequeue」イベントが発火します。このイベントが実装されたことにより、定期的にポーリングしてキューが減少したことを確認するようなコーディングから解放されることになります。 ◆永続クォータの廃止 Window.requestFileSystem()メソッド のパラメータで使用されるWindow.PERSISTENTクォータタイプのサポートが廃止されます。このタイプをサポートすることに一定の有益性はあるものの、非推奨メソッドであるWindow.requestFileSystem()でしか用いられないため今後の使用率は下がることが予測され、また永続クォータを使用しているとストレージのパーティショニング作業の妨げとなることも廃止を後押ししたようです。 ◆非推奨とされた機能 上述の永続クォータの他にも以下の機能が非推奨とされ、削除対象となりました。 ・「Domain」属性に非ASCII文字を含むCookie ・HTTP/2プッシュ ◆オリジントライアル 以下の機能が オリジントライアル 入りしています。 ・Anonymous iframes( COEP に対応していないサードパーティのiframeをCOEP有効下でも表示可能にする仕組み) ・Pop-Up API(ポップアップ画面を簡単に導入可能にする仕組み)

2022年09月28日 11時55分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1c_sh

