2020年05月14日 10時37分

Google Chromeのタブをグループ化してタスク管理できる新機能が公開予定



2020年5月の第4週に公開予定のGoogle Chrome 83で、新たに「ブラウザのタブをグループ化してタスク管理できる機能」が追加されることが明らかになりました。例えばタブに「緊急」「今週中」「後で」という名前を付け、色分けしてグループ化することで「タスクの追跡が簡単に行える」とのことです。



Organize your tabs with tab groups in Google Chrome

https://www.blog.google/products/chrome/manage-tabs-with-google-chrome/



Google Chromeの新機能は以下のような感じ。画像をクリックするとGIFアニメーションが再生されます。まず、タブの上で右クリックし、「Add Tab to New Group」をクリック。





タブの左側に表示されるグループ名を「Work」にして、グループの色として青色を指定します。





するとタブの枠色が指定した青になりました。このまま右隣のタブの上でも右クリックし、「Add Tab to Group」から先ほど作った「Work」をクリック。





これで左2つのタブが青色の「Work」でグループ化されました。さらに左から3つ目のタブの上で「右クリック」→「Add Tab to Group」→「New Group」を選択。





今度はグループ名を「Best Friend」にして、グループの色を紫にします。





青い「Work」とは別に、タブが「Best Friend」の紫色の枠で囲まれました。さらに右側のタブの上で右クリックして「Add Tab to Group」→「Best Friend」を選択すれば、4つのタブを「Work」と「Best Friend」の2つにグループ化できるわけです。





また、タブの位置を変更するだけでタスクの進行管理を行うことも可能。以下の画像をクリックするとGIFアニメーションが再生されます。このブラウザではタブが左から赤色の「Upcoming」(これからやること)と……





青色の「in Progress」(進行中)





緑色のチェックマーク、つまり「完了」の順にグループ化されて並んでいます。絵文字もグループ名として利用可能です。





進行中タブの1つを……





完了グループの中にドラッグ&ドロップすれば、タブの枠色が青から緑に変化。どのタスクが進行中かが一目でわかるほか、完了した時の処理もシンプルです。





上記機能は記事作成時点でChromeベータ版で利用可能。正式公開されるのは2020年5月の第4週に公開予定のChrome 83とのことですが、Chromeの安定性とパフォーマンスを保つため「ゆっくりとリリースされる」とのこと。なお、タブグループはChrome OS、Windows、Mac、Linuxのデスクトップ版Chromeで利用可能になります。