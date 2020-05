Uberが運転手＆配達員にマスク着用を義務づけ、利用客にも協力を呼びかけ

配車・宅配サービスで知られるUberが、すべてのドライバー(運転手&配達員)に対して、マスクのように顔を覆うものの着用を義務づけることを明らかにしました。単に規則として義務づけただけではなく、自撮り写真を利用して着用の有無を自動的に確認し、利用客に向けてアプリ内メッセージで当該ドライバーが安全対策を行っているかどうかが通知され、配車サービスで運転手がマスクを着用していなかった場合は乗客はペナルティなしで利用をキャンセルできるとのこと。一方で、運転手を守るために、乗客がマスクを着用していなかった場合の乗車拒否もOKとなっていて、お互いの協力を呼びかけるものとなっています。 Your Second First Trip | Uber Newsroom https://www.uber.com/newsroom/your-second-first-trip/

2020年05月14日 10時45分00秒 in ネットサービス, 乗り物, 動画, Posted by logc_nt

