2023年10月27日 16時00分 乗り物

ついにUberで人間が運転する車の代わりに完全自動運転車を呼べるように



配車サービス「Uber」で人間が運転する車の代わりにWaymoの完全自動運転車を呼べるようになりました。



Uber Newsroom - Autonomous rides are arriving on Uber with Waymo

https://www.uber.com/newsroom/waymo-on-uber/



Waypoint - The official Waymo blog: The Waymo Driver: now available on Uber in Phoenix

https://waymo.com/blog/2023/10/the-waymo-driver-now-available-on-uber.html



WaymoはGoogleの親会社であるAlphabetの傘下で完全自動運転車の開発を進めている企業で、すでにサンフランシスコやフェニックスなど複数の地域で完全自動運転ロボタクシーのテストを始めています。2023年10月26日にはUberの配車アプリを使ってWaymoの完全自動運転車を呼ぶ機能をフェニックスで提供することが発表されました。



Uberアプリで完全自動運転車を呼ぶ手順は次の通り。まず、人間が運転する車を呼ぶ際と同様の手順で呼びたい車の種類や目的地を設定します。





ルート設定などが完了した後に完全自動運転車を利用可能な場合は以下のような通知が表示されます。完全自動運転車に乗りたい場合は通知内の「Accept ride」をタップ。





これで人間の代わりに完全自動運転車が目的地まで運んでくれます。





UberアプリでWaymoの完全自動運転車を呼ぶ機能は記事作成時点ではフェニックス限定で提供されており、近日中にサンフランシスコ、ロサンゼルス、オースティンでも利用可能になる予定です。



