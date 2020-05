Amazonの新型コロナ対策について州司法長官が公開書簡を送付

U.S. attorneys seek Amazon data on coronavirus-linked worker deaths, infections - Reuters https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-amazon-com/us-attorneys-seek-amazon-data-on-coronavirus-linked-worker-deaths-infections-idUSKBN22O2LQ 書簡は、マサチューセッツ州のモーラ・ヒーリー司法長官が代表となっていて、コネチカット州、デラウェア州、ワシントンD.C.、イリノイ州、メリーランド州、ミシガン州、ミネソタ州、ニューメキシコ州、ニューヨーク州、オレゴン州、ペンシルバニア州、ワシントン州も名を連ねています。

通販大手のAmazon、およびその傘下のスーパーマーケットチェーンであるホールフーズ・マーケットに対して、アメリカの13の州・特別区の司法長官が、新型コロナウイルス対策に関しての情報提供などを求める公開書簡を送付しました。書簡は、Amazonが会社のウイルス対策に懸念を表明した従業員を解雇していることについて強い失望を表明しており、是正措置を求めています。 Letter to Amazon Whole Foods - Worker Protections https://www.mass.gov/doc/letter-to-amazon-whole-foods-worker-protections

2020年05月14日 09時20分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

