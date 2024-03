無料でX(旧Twitter)・Facebook・Mastodonにまとめて投稿や予約投稿ができるオープンソースの「Mixpost」をセルフホストしてみた

ついでにGIF画像を利用できる「Tenor」についても設定を行っておきます。 GCP にログインした状態で「Tenor」欄の「Create an App on Google Console」をクリック。

Unsplash にログインした状態で「Unsplash」タブの「Create an App on Unsplash」をクリックします。

アプリの権限を「Read and write」に変更し、Type of Appを「Web App, Automated App or Bot」に変更します。

「Sign up for Free Account」をクリックします。

「Twitter」をクリックし、「Create an App on Twitter」をクリック。

Laravelアプリケーションに追加することも可能とのことですが、今回はスタンドアローンアプリ版を使用するので「use Composer to create this standalone app」をクリック。

2024年03月09日 06時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1d_ts

