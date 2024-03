自分のメールアドレスを使ってスパムかどうか判定するSPF・DKIM・DMARCの仕組みをアニメーションで理解できる「Learn and Test DMARC」レビュー

さらに、Learn and Test DMARCではDMARCについて学ぶだけではなく、知識をテストすることもできます。「Test your DMARC knowledge」をクリック。

Learn and Test DMARCでは、仮のメールアドレスによってDMARCテスターを実行することもできます。「Spoof my email」をクリック。

その後、メールを送信したIPアドレス、メールホスト、送信したメールアドレスを認識。DMARCテスターでは、1項目の動作が完了するごとに「Press any key to continue」と表示されるので、何かキーを押すことで次の動作に移ります。

電子メールが送受信される際には、ドメインやIPアドレス、電子署名を認証することで、なりすましやスパムメールを防いでいます。そのようなメール認証の仕組みについて、メールを受信してからどのような認証が行われているのか視覚化したウェブサイトが「 Learn and Test DMARC 」です。 Learn and Test DMARC https://www.dmarctester.com/ Learn and Test DMARCにアクセスすると表示されるメールアドレス宛にメールを送信することで、DMARCテスターを起動することができます。このメールアドレスはサイトにアクセスする度に変更されます。なお、受信したデータはDMARCのテストのみに使用され、保存されることはありません。

・関連記事

メールを正しく送信するために必要な「SPF」「DKIM」「DMARC」とは一体どんなものなのか? - GIGAZINE



GoogleのGmail・G Suiteでなりすましメールに関する脆弱性が報告される - GIGAZINE



自分のメールアドレスを画像認証でスパムから守る「reCAPTCHA Mailhide」 - GIGAZINE



Googleの「gmail.com」と間違えられやすい「gail.com」には週120万通もの間違いメールが届き続けている - GIGAZINE



なりすましメールからユーザーを守る「SPFレコード」の基礎知識 - GIGAZINE



2024年03月09日 00時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.