無料で使えるオープンソースな業務用タイムトラッカーツール「Kimai」を使ってみた

「Weekly view for all users」を表示してみると下図の通り。日ごとの合計勤務時間のみが表示されることで複数人の状況をさっと確認可能です。

また、「Reporting」ページではさまざまなデータを見やすく整えてくれる機能がそろっています。「Weekly view for one user」をクリックしてみます。

続いて新たにターミナルを立ち上げ、下記のコマンドで管理ユーザーを追加します。ドキュメントでは「kimai:create-user」を利用するように指示されていましたが、記事作成時は「kimai:create-user」を利用すると「The command "kimai:reset:locales" does not exist.」というエラーが出て進めませんでした。なお、下記コードの「admin」部分がIDで「 [email protected] 」部分がメールアドレスとして設定されるので、必要に応じて変更してください。

・関連記事

無料で複数プロジェクトのタイムトラッキングを手軽に行える「Timely」 - GIGAZINE



タスクにかかった時間をすべて記録・集計・可視化して効率的な時間管理ができる超絶多機能な「Toggl」を使ってみた - GIGAZINE



簡単な操作で作業の内容や作業時間の記録が出来る「TimeTagger」を使ってみた - GIGAZINE



タスクにかかる実時間を「Toggl」のオートトラッカーで自動計測開始&何もしない時間を除外するアイドル通知を駆使しできるだけ正確に記録してみたレビュー - GIGAZINE



タスク管理ツール「Trello」と連携してタスクを完了するまでに掛かった時間を計測してくれるサービス「Rotor」を使ってみた - GIGAZINE

2023年06月25日 18時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ウェブアプリ, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.