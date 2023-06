2023年06月25日 14時30分 メモ

AirTagで盗難車を追跡してきた女性を殺害した容疑で4人を逮捕



Appleの落とし物トラッカー「AirTag」を用いて盗まれた自分の車を探していた女性が、窃盗グループに撃ち殺された事件について、警察が容疑者4人を逮捕したことがわかりました。



2023年3月19日、カリフォルニア州カーン郡ベーカーズフィールド市のジンジャードライブ5600ブロックの車道で、ヴィクトリア・アンナ・マリー・ハンプトンさん(61)が撃たれているのが見つかりました。ハンプトンさんは危篤状態で病院に搬送され、4月1日に死亡しました。



カーン郡の検視局によると、ハンプトンさんの死因は頭部への銃創によるものだったとのこと。





ベーカーズフィールド警察の調べにより、ハンプトンさんは警察に通報することなくAirTagを利用して盗難車を追跡していたことがわかりました。



ベーカーズフィールド警察はハンプトンさん殺害に関与した疑いで4人の男を逮捕したことを発表しました。いずれも、ベーカーズフィールド市の住民ではなかったとのことです。



AirTagはカバンや財布などに入れておくことで、紛失しても所在地がすぐにわかるという落とし物対策で用いられるほか、信頼できない引っ越し業者への対策や海外旅行時のロストバゲージ対策にも活用されています。



一方で、車泥棒がショッピングモールの駐車場で狙った車にAirTagを取り付け、自宅に駐車している間に盗み出すという手口があることも報告されています。



