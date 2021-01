ブラウザのタブをファイルシステムとして扱えるChrome・Firefox拡張機能「TabFS」レビュー

ブラウザのタブをファイルシステム上で扱えるようにするChrome・Firefox拡張機能が「 TabFS 」です。TabFSを使うと、ディレクトリを消去することでブラウザのタブを閉じたり、ページの DOM を操作したりすることが可能とのことなので、実際に使ってどんな感じでタブを操作できるのかを確かめてみました。 TabFS https://omar.website/tabfs/ GitHub - osnr/TabFS: Mount your browser tabs as a filesystem. https://github.com/osnr/TabFS TabFSはmacOSとLinuxで利用することが可能。今回はUbuntu 20.04でTabFSを試してみます。まずはChromeで「chrome://extensions」にアクセスし、「デベロッパーモード」がオンになっていることを確認しておきます。

2021年01月10日 15時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1n_yi

