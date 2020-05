簡単にSSL証明書を取得可能＆シンプルな設定ファイルでHTTP/3も利用できるGo製ウェブサーバー「Caddy」

・関連記事

お手軽にウェブアプリを開発できるOSSのフレームワーク「Phoenix Framework」、15分でTwitterライクなアプリを開発するムービーも - GIGAZINE



Google発のプログラミング言語「Go」の利用状況を調査した結果が公開中、どこでどのように使われているのか? - GIGAZINE



ウェブサイトの高速化を目指す「HTTP/3」の現時点でのパフォーマンスは? - GIGAZINE



Webサーバーソフトウェアでnginxのシェアが3割越え、王者Apacheはシェア50% - GIGAZINE



全世界で使われるWebサーバーの開発元「NGINX」にロシア警察の強制捜査、従業員拘束&機器押収へ - GIGAZINE

2020年05月10日 20時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.