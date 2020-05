イーロン・マスクがテスラの本社を引っ越すとカリフォルニア州を脅迫＆新型コロナの影響で工場の閉鎖を求める郡に訴訟を提起

電気自動車メーカー・テスラのイーロン・マスクCEOが、新型コロナウイルスの影響で一時閉鎖が続く工場業務の再開を巡り、郡当局の措置を批判し訴訟を提起。さらに、テスラに対応が改善されなければ本社をカリフォルニア州から移転すると述べ、大きな話題を呼んでいます。



Elon Musk threatens to move Tesla from California, files suit against Alameda County - The Verge

https://www.theverge.com/2020/5/9/21253127/elon-musk-lawsuit-alameda-coronavirus-tesla-fremont-lockdown



カリフォルニア州アラメダ郡の保健当局は、新型コロナウイルスの影響を鑑みて、同地域に不要不急の外出を禁じるシェルター・イン・プレイス命令を発令しました。この命令により、アラメダ郡フリーモントにあるテスラの自動車工場は一時閉鎖に追い込まれることとなります。



工場の一時閉鎖から1カ月半以上の期間が経過した2020年5月8日、テスラはフリーモント工場の一部の業務を再開する計画を発表したのですが、計画を発表してから数時間の内にアラメダ郡の保健当局から「引き続き工場の業務を再開しないように」という警告がテスラに通知されました。保健当局によると、テスラは工場業務を再開する基準を満たしていないとのこと。



この警告を受け、テスラのイーロン・マスクCEOは自身のTwitterアカウント上で「テスラは直ちにアラメダ郡に対して訴訟を提起しています。アラメダ郡の選挙で選ばれたわけではない無知な『暫定保険局員』は、知事や大統領、憲法上の自由といった我々の常識に反した行動を取っています!」とツイートし、アラメダ郡の保健当局の決断を批判しています。



Tesla is filing a lawsuit against Alameda County immediately. The unelected & ignorant “Interim Health Officer” of Alameda is acting contrary to the Governor, the President, our Constitutional freedoms & just plain common sense!



さらに、「率直に言って、これは最後のきっかけとなる一撃でした。テスラは本社と将来のプログラムを直ちにテキサス州もしくはネバダ州に移す予定です。フリーモントの製造拠点を維持する未来があるとすれば、それは『テスラが今後どのように扱われるか?』にかかっているでしょう。テスラはカリフォルニア州に残された最後の自動車メーカーです」とツイートし、テスラの本社をカリフォルニア州から移転させる予定であることも明らかに。



Frankly, this is the final straw. Tesla will now move its HQ and future programs to Texas/Nevada immediately. If we even retain Fremont manufacturing activity at all, it will be dependen on how Tesla is treated in the future. Tesla is the last carmaker left in CA.