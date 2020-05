無料＆オープンソースで大規模なネットワークを常時グラフィカルに監視できる「Moloch」

コンピューターの通信をキャプチャするソフトウェアとしては「Wireshark」が有名ですが、Wiresharkは大規模なネットワークの通信を常時キャプチャして表示するのは得意ではありません。無料でオープンソースの「Moloch」は、大規模なネットワークで通信を常時監視し、わかりやすく表示するのに適したソフトウェアです。



Moloch

https://molo.ch/



記事作成時点ではCentOS 6/7/8、Ubuntu 16.04/18.04向けにコンパイル済みのパッケージが提供されているので、今回はUbuntu 18.04にMolochをインストールしてみます。





Molochは時系列データベースのElasticsearchを使用するため、Elasticsearchも準備しておく必要があります。今回はMolochが動作するサーバー上にDockerコンテナとしてElasticsearchを構築しました。







まずはMolochのコンパイル済みパッケージをダウンロード。





ダウンロードしたパッケージをインストールします。







依存パッケージが存在せずインストールに失敗してしまった場合は、依存関係を解決して再度インストールします。







インストールが完了したら、設定用のスクリプトを起動。







監視対象のインターフェースやElasticsearchのURLなどを設定します。