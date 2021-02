DockerコンテナやKubernetesクラスタをGUIで管理できる「Portainer」レビュー

・関連記事

AWSやKubernetesなどのインフラ管理をまとめて行える「Clutch」をLyftがオープンソースで無料公開 - GIGAZINE



Pythonでコードを書いてAWSやKubernetesのシステム構成図を出力できる「Diagrams」 - GIGAZINE



GitHubっぽくデータベースのバージョン管理やホスティングができる「DoltHub」 - GIGAZINE



NGINXがKubernetes向けサービスメッシュ「NGINX Service Mesh」を発表 - GIGAZINE



DOOMで敵を倒してKubernetesのPodを強制終了させまくれる「Kube DOOM」レビュー - GIGAZINE



2021年02月11日 15時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1n_yi

