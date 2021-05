2021年05月14日 23時00分 レビュー

Googleドライブから無料で簡単にブログ記事を公開できる「HexoPress」



サーバー管理の知識やCSSの知識が必要なく、Googleドキュメントを編集するだけで簡単にブログを投稿できるシステムが「HexoPress」です。文章や画像などをすべてGoogleドライブで管理することができ、無料で利用できます。



HexoPress - A tiny blogging platform.

https://hexo.press/



上記サイトにアクセスするとこんな感じ。「Get Started」をクリックします。





Googleアカウントへのアクセスを要求されるので、「許可」をクリック。





Googleアカウントの連携に成功すると、右上にGmailアドレスが表示され、GmailアドレスのID部分がユーザーネームになってURLが自動生成されます。





ユーザーネームや著者名は「Account Setting」で変更可能。「Update」をクリックすると反映されます。





次に「Blog Setting」でブログのタイトル・ブログのサブタイトル・簡単な説明文を入力し、「Update」をクリック。なお、この部分には日本語を使えないので注意が必要です。





ブログ全体の更新は「Refresh Blog」を選択し、「Refresh Blog」のボタンをクリックします。





作成されたブログはこんな感じ。まだ記事も何もなく、空っぽの状態です。





HexoPressと連携したアカウントのGoogleドライブをのぞいてみると、「hexopress」というフォルダが作られています。





「hexopress」フォルダの中に、Googleドキュメントを新規で作成します。





新規作成したドキュメントに本文を入力します。ドキュメントのファイル名はそのまま記事タイトルになりますが、記事作成時点では記事タイトルに日本語を使うとエラーが出るので、注意する必要があります。なお、本文は日本語でも問題ありません。





「Refresh Blog」を実行してからブログを確認すると、ちゃんと記事が投稿されていました。





さらに、ドキュメントの中に画像をドラッグ&ドロップで挿入してから「Refresh Blog」を実行すると……





画像もそのまま反映されます。画像を別にアップロードする必要がなく、ドキュメントに張り付けばそのまま記事にも反映されるので、手軽に画像を公開できます。





他にも、グラフやテーブルなども記事に反映されます。記事本文はGoogleドキュメントで執筆するので、オフラインでも編集できるのがポイントです。





記事を削除する場合は、記事のドキュメントを「hexopress」フォルダから移動させるか削除してから「Refresh Blog」をクリックします。ブログとHexoPressのアカウントを削除する場合は、右上のGmailアドレスをクリックして、「Delete Account & Blog」を選択すればOKです。





なお、HexoPressのソースコードはGitHubで公開されています。



GitHub - joelewis/hexopress: A tiny blogging platform that lets you write posts in Google Docs and syncs with a Google Drive directory.

https://github.com/joelewis/hexopress