AWSアカウント攻撃ツールをSalesforceがリリースするも速攻で削除される



顧客管理システム大手のSalesforceが、自身のGitHubリポジトリにAWSアカウントを攻撃できるツール「Endgame」を公開しました。Endgameのリポジトリはすでに削除されていますが、記事作成時点ではインターネット・アーカイブで閲覧することができます。



EndgameはAWS用のペネトレーションテストツールで、SalesforceのエンジニアであるKinnaird McQuade氏が開発しました。Endgameを用いると、あるAWSアカウントのリソースを他のAWSアカウントで悪用したり、インターネット上に公開したりできるとのこと。以下の画像をクリックすると、Endgameを使って簡単にAWSリソースをハッキングしている様子をGIFアニメーションで確認できます。





仕組みとしては、S3やLambdaといったAWSのリソースごとに権限を設定できる「リソースベースのポリシー」を悪用しているそうで、リソースに与えられた不必要な権限を総当たりで探索し、攻撃を行っています。



クラウドサービスの権限管理は非常に複雑であるため、余分な権限を割り当ててしまうヒューマンエラーは常に起こり得ます。AWSはそうした脆弱(ぜいじゃく)性を検知できる「AWS IAM Access Analyzer」を提供していますが、AWS IAM Access Analyzerの機能は不十分であるとMcQuade氏は指摘しています。下の表は、Endgameが攻撃対象としているリソースのうち、AWS IAM Access Analyzerは7リソースの対応にとどまっていることを示しています。





Endgameはハッキングのためのものではなく、AWSユーザーや開発者のセキュリティ意識向上に加えて、AWSに対して権限管理の改善を求めるために開発されたもの。McQuadeはAWSへの提言として「AWS IAM Access Analyzerの改善」「設定できるサービスコントロールポリシー数の増加」などをEndgameの説明欄に列挙しています。



なお、EndgameはSalesforceのGitHubリポジトリに公開されていましたが、記事作成時点では外部から閲覧することはできなくなっています。



Endgameは開発者であるMcQuade氏自身のGitHubリポジトリでも公開されていましたが、記事作成時点ではSalesforceのリポジトリと同じくアクセス不能な状態であり、何らかの対応が取られたようです。こうした状況から、Endgameをコピーしたリポジトリが乱立しましたが、軒並み削除されています。



