ブラウザのさまざまな操作を自動化するためのガイドをまとめたサイト「theheadless.dev」

・関連記事

Googleはなぜ「全自動化」できないサービスでは負けるのか?~前編~ - GIGAZINE



新型コロナウイルス感染症の流行で「労働力の自動化」が一気に進むのか? - GIGAZINE



仕事を全自動化して6年間も働かず年収1000万円を得ていたプログラマーが最終的にクビに - GIGAZINE



iPhone Xで3Dスキャンしてロボットアームが髪をカットしてくれる自動散髪システムが開発される - GIGAZINE



1時間300枚のカスタムピザをほぼ全自動で作り上げる製造マシンが誕生 - GIGAZINE



2020年09月14日 08時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.