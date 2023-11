2023年11月17日 06時00分 メモ

軽量&コンパクトなMicrosoft純正2in1ノートPC「Surface Go 4」開封レビュー



Microsoftが2023年9月21日に発表した「Surface Go 4」は、CPUにIntelの「N200」を搭載することで前世代モデルと比べて最大80%高速な動作を実現しているとのこと。そんなSurface Go 4が編集部に届いたので、まずは外観をチェックしてみました。



Surface Go 4: 法人向けのポータブルな 2 in 1 ノート PC - 法人向け Microsoft Surface

https://www.microsoft.com/ja-jp/surface/business/surface-go-4



Surface Go 4はこんな感じの箱に入っていました。





開けてみると、不織布に包まれたSurface Go 4本体が姿を現します。





箱の中には、Surface Go 4本体と充電ケーブル、取扱説明書類が入っていました。





Surface Go 4本体がこんな感じ。本体サイズは縦175mm×横245mm×厚さ8.3mmです。





重量は実測で521g。





ベゼル幅は実測で11mmです。





正面には5メガピクセルのフロントカメラが埋め込まれています。





本体両側上部にはスピーカーが配置されています。





左側面には何もありません。





右側面にはSurface ConnectポートやUSB-Cポート、3.5mmヘッドホンジャックが配置されています。





天面には音量ボタンや電源ボタン。





底面にはSurfaceタイプカバーポートが配置されています。





本体裏面がこんな感じ。





上部には8メガピクセルのリアカメラが1基配置されています。





本体裏面にはキックスタンドも配置されています。スタンドを起こすには、左右両端に設けられたくぼみに指を入れて引き上げます。





スタンドを起き上がらせることで、本体を立てて置くことが可能。





スタンドは最大165度までの無段階調節が可能です。





スタンドを展開すると、左側にmicroSDカードスロットが現れます。





本体付属の充電ケーブルはこんな感じ。定格出力電流1.6A、定格出力電圧15.0V、最大出力電力24.0Wのもので、ケーブルの長さは実測で約210cmでした。重量は実測で137g。





充電を行うには、充電ケーブルの接続端子を本体Surface Connectポートに近づけます。





パチッという音とともに、充電ケーブルが接続されました。





コンセントからの給電中は、充電ケーブルの先端が白く発光します。





次回は、実際にSurface Go 4でベンチマークテストを行う予定なので、乞うご期待。



Surface Go 4の価格は、8GB RAM・64GB UFS仕様が税込8万6680円、8GB RAM・128GB UFS仕様が税込10万2080円、8GB RAM・256GB UFS仕様が税込11万7480円で、Microsoftの購入ページから購入可能です。



法人向け Surface Go 4 の仕様を選ぶ

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/configure/surface-go-4-for-business/8qczkbwf3t77