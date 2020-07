2020年07月10日 09時50分 ソフトウェア

AppleがiOS 14のパブリックベータ版を公開



AppleがWWDC 2020の中で発表した「iOS 14」の、パブリックベータ版がリリースされました。同時に、iPadOS 14およびtvOS 14のパブリックベータ版も公開されたのですが、macOS Big SurおよびwatchOS 7のパブリックベータ版は公開されていません。



iOS 14 public beta now available, here's where to install - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2020/07/09/ios-14-public-beta/





iOS 14のパブリックベータ版がテスター向けに公開されました。パブリックベータ版をいち早く利用したい場合は、Apple Beta Software Programに参加する必要があります。なお、iOS 14の正式版が公開されるのは2020年秋頃を予定しており、例年通りならば次世代iPhone発売前のタイミングで公開されることとなるはずです。





AppleはiOS 14のパブリックベータ版について、「Apple Beta Software Programを使用するとプレリリースソフトウェアを試すことができます。テスターによる品質とユーザビリティに関するフィードバックは、問題の特定・修正・改善に役立ちます。パブリックベータ版のソフトウェアはAppleから商業的にリリースされていないため、エラーや不正確さが含まれている可能性があり、商業的にリリースされているソフトウェアと同様に機能しない可能性があることに注意してください。ベータ版ソフトウェアをインストールする前に、必ずTime Machineを使用してiPhone、iPad、iPod touchとMacをバックアップしてください」と記しています。



なお、iOS 14はホーム画面をより自由にカスタム可能となり、ピクチャ・イン・ピクチャ機能に対応したりSiriのUIが改善されたりオフラインでも使える翻訳機能が実装されたりしています。iOS 14の詳細については以下の記事をチェックすればよくわかります。



「iOS 14」が発表、ホーム画面をカスタマイズ可能に - GIGAZINE