TwitterのiOS版アプリが新しいアプリアイコンをテスト中

TwitterがiOS版アプリ向けの新しいアイコンをテストしていることが明らかになりました。テストはTwitterの最新版をいち早くテストできる Twitter Insiders Program に参加したユーザーのみが体験できるようになっており、デザインに関するフィードバックを募集しているとのことです。 Twitter testing support for customizable app icons on iOS, new splash screen design - 9to5Mac https://9to5mac.com/2020/07/18/twitter-testing-support-for-customizable-app-icons-on-ios-new-splash-screen-design/ Twitterは以下の画像にある4つのアプリアイコンデザインに関するフィードバックを、Twitter Insiders Programに参加したユーザーに対して募集しています。フィードバックを募集しているアイコンのうち1つは既存のiOS版Twitterアプリのものですが、その他の3つは全く新しいデザインです。

2020年07月19日 20時30分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by logu_ii

