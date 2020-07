無料でランニングルートを自動生成し緑に囲まれた走りやすいコースを開拓できる「Trail Router」

Fastest Known Time に投稿されたタイムアタック記録があることを示す「Show Fastest Known time routes」を表示する事も可能です。

趣味や健康のために習慣的にランニングすると、ランニングコースが固定されてマンネリ化しがちです。しかし、思い切って新しいランニングコースを開拓しようとしても、そのコースが混雑しがちで走りづらかったり、緑がなく殺風景だったりするとがっかりしてしまいます。無料でブラウザやスマートフォンアプリから使用可能な「 Trail Router 」は、スタート地点を指定するだけで自動的にランニングコースを生成してくれて、緑に囲まれた道や起伏が少なく走りやすい道を選ぶように設定することも可能とのことなので、実際に使って試してみました。 Trail Router https://trailrouter.com/ Trail Router - Google Play のアプリ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trailrouter Trail Router on the App Store https://apps.apple.com/app/id1500479574 Trail RouterはAndroid版やiOS版などがありますが、今回はブラウザ版を使用していきます。 Trail Router のサイトにアクセスすると以下のような画面が表示されるので、「GOT IT」をクリックします。

2020年07月19日 20時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by log1l_ks

