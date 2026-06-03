MicrosoftがgrepなどのUNIX系コマンドをWindowsで使用可能にする「Coreutils for Windows」を公開
MicrosoftがUNIXスタイルのコマンドラインユーティリティセット「Coreutils for Windows」を公開しました。Coreutils for Windowsをインストールするとコマンドプロンプト(CMD)やPowerShellでgrepなどのコマンドを使えるようになります。
Coreutils for Windows overview | Microsoft Learn
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/core-utils/overview
GitHub - microsoft/coreutils: Coreutils for Windows: Installer & Packaging · GitHub
https://github.com/microsoft/coreutils
Coreutils for Windowsは「GNU core utilities(Coreutils)」をRustで再実装した「uutils/coreutils」や「uutils/grep」、「uutils/findutils」をWindows向けの単一パッケージにまとめたものです。
Coreutils for Windowsをインストールするには、コマンドプロンプトやPowerShellで以下のコマンドを実行すればOK。GitHub上のリリースページからEXEファイルをダウンロードすることもできます。PowerShellはバージョン7.4以上にのみ対応しています。
winget install Microsoft.Coreutils
Coreutils for Windowsに含まれるコマンドの中にはコマンドプロンプトやPowerShellの既存コマンドと重複するものもあります。例えばファイルの中身を表示する「cat」やファイルをコピーする「cp」はPowerShellの既存コマンドと衝突します。また、「dir」や「more」といったDOSコマンドと衝突するコマンドは「Coreutils for Windows」に含まれません。
なお、Coreutils for Windowsは記事作成時点ではプレビュー版として提供されています。
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in ソフトウェア, Posted by log1o_hf
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