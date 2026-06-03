2026年06月03日 12時10分 ソフトウェア

MicrosoftがgrepなどのUNIX系コマンドをWindowsで使用可能にする「Coreutils for Windows」を公開



MicrosoftがUNIXスタイルのコマンドラインユーティリティセット「Coreutils for Windows」を公開しました。Coreutils for Windowsをインストールするとコマンドプロンプト(CMD)やPowerShellでgrepなどのコマンドを使えるようになります。



Coreutils for Windows overview | Microsoft Learn

https://learn.microsoft.com/en-us/windows/core-utils/overview



GitHub - microsoft/coreutils: Coreutils for Windows: Installer & Packaging · GitHub

https://github.com/microsoft/coreutils



Coreutils for Windowsは「GNU core utilities(Coreutils)」をRustで再実装した「uutils/coreutils」や「uutils/grep」、「uutils/findutils」をWindows向けの単一パッケージにまとめたものです。



Coreutils for Windowsをインストールするには、コマンドプロンプトやPowerShellで以下のコマンドを実行すればOK。GitHub上のリリースページからEXEファイルをダウンロードすることもできます。PowerShellはバージョン7.4以上にのみ対応しています。



winget install Microsoft.Coreutils



Coreutils for Windowsに含まれるコマンドの中にはコマンドプロンプトやPowerShellの既存コマンドと重複するものもあります。例えばファイルの中身を表示する「cat」やファイルをコピーする「cp」はPowerShellの既存コマンドと衝突します。また、「dir」や「more」といったDOSコマンドと衝突するコマンドは「Coreutils for Windows」に含まれません。





なお、Coreutils for Windowsは記事作成時点ではプレビュー版として提供されています。

