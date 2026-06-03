2026年06月03日 12時06分 ハードウェア

MicrosoftがNVIDIA RTX Spark搭載の「Surface RTX Spark Dev Box」を発表、ローカルAIもサクサク動作する演算性能は最大1PFLOPS



MicrosoftがNVIDIA RTX Sparkを搭載した開発者向けPC「Surface RTX Spark Dev Box」を発表しました。ローカル環境でのAI開発向けに設計されたPCで、最大1PFLOPS(ペタフロップス)の処理能力を有しています。



Building the next generation of devices for developers: Surface RTX Spark Dev Box | Microsoft Devices Blog

https://blogs.windows.com/devices/2026/06/02/building-the-next-generation-of-devices-for-developers-surface-rtx-spark-dev-box/



Surface RTX Spark Dev Box - YouTube







Introducing @Surface RTX Spark Dev Box, a compact developer PC engineered with NVIDIA RTX Spark silicon and built on the Windows developer platform, designed for local-first AI development. #MSBuild pic.twitter.com/mMSUPylLsg — Microsoft (@Microsoft) June 2, 2026







1/Unmetered intelligence on every desk and in every home with Windows.



New Aion on-device models, bringing Windows AI API s to a broader install base, and a new developer dream machine, the Surface RTX Spark Dev Box! pic.twitter.com/A1PYKRY4Dd — Satya Nadella (@satyanadella) June 2, 2026





Today at #MSBuild, we announced Surface RTX Spark Dev Box: purpose-built for developers & powered by NVIDIA RTX Spark silicon.



Designed to build, test, & run AI and agent workloads locally without setup friction or unpredictable cloud costs.



Read more: https://t.co/eAt2qqoOZl pic.twitter.com/mlljWIMnx1 — Windows Developer (@windowsdev) June 2, 2026





Introducing - Surface RTX Spark Dev Box.



All the power developers need, right out of the box.



Sign up to learn more: https://t.co/DF0DvEvhOz



Surface RTX Spark Dev Box. Built for more. pic.twitter.com/wFqfi6z8FD — Microsoft Surface (@surface) June 2, 2026



AIモデルは機能と複雑さを増しており、エージェントワークフローは持続的なコンピューティング能力を必要としているため、最先端のAIモデルを必要としない作業であっても、イテレーションごとにクラウドコストが発生する可能性があります。



Surface RTX Spark Dev Boxはこの状況を一変させるために開発された開発者向けPCです。最大1ペタフロップスのコンピューティング能力を有しており、強力なAIコンピューティング能力をエッジにもたらすことで、開発者は最先端モデルの呼び出しを真に最先端の問題に限定して、残りは自身のハードウェアで処理できるようになります。これにより、開発者はコンピューティング予算の配分をコントロールできるようになり、より効率的で応答性の高い開発ワークフローを実現可能となります。





Surface RTX Spark Dev Boxの中枢を成すのはNVIDIA RTX Sparkです。NVIDIA RTX SparkはNVIDIAが2026年6月1日に発表したSoCで、「1ペタフロップスのBlackwell GPU」「20コアのGrace CPU」「128GBのユニファイドメモリ」を搭載しています。



ついにNVIDIAがノートPC向けSoC「NVIDIA RTX Spark」を発表、128GBメモリ＆NVIDIA製GPU＆ArmベースCPU搭載で高性能AIをローカル実行 - GIGAZINE





これにより1200億以上のパラメーターを持つAIモデルを100万トークンのコンテキストでローカルでインタラクティブな速度で実行したり、従来クラウドGPUインスタンスが必要だったAIモデルを微調整したりするのに十分な演算能力が得られます。



また、Surface RTX Spark Dev Boxはヒートシンクとして機能するよう設計されたアルミニウム製シャーシを採用しています。これにより、開発者にとって重要なワークロードである、「長時間実行されるトレーニングジョブ」「大規模なモデル推論」「一貫した持続的なパフォーマンスが求められる複雑なエージェントパイプライン」もこなすことが可能。





Surface RTX Spark Dev Boxには、開発者向けにイメージレベルで事前設定されたWindows 11 Proが搭載されています。これにより、意図的なデフォルト設定、プリインストールされたツール、調整済みの設定が提供され、初回サインイン時から開発環境がデフォルトとして利用可能です。



この設定は開発者が作業に集中できるよう配慮されており、ダークテーマ・開発用に簡素化されたタスクバー・ウィジェットの削除・おやすみモードのオン・開発者モードが有効になっています。デフォルトのシェルはPowerShell 7です。



WSL 2はGPUパススルーとCUDAサポートが構成されています。さらにVS Code、GitHub Copilot、Git、Python、Node.jsがインストールされています。Windows環境でもWSL環境でも、お気に入りのIDE、エージェント、コーディングアシスタント、フレームワーク、ライブラリはすべてSurface RTX Spark Dev Box上で動作可能です。



さらに機密性の高いAIモデルや独自データを扱う開発者、貴重な知的財産を取り扱う開発者にも適した選択肢となるように、セキュリティも重視されています。強力なGPUとユニファイドメモリにより、より多くのAIモデルと知的財産をローカルに保持できるため、開発者はより多くのAIモデルとデータをローカルで管理することが可能です。



なお、Surface RTX Spark Dev Boxの見た目については、「遠くから見ると平べったいXbox Series Xのように見えます」という指摘もありました。



the Surface RTX Spark Dev Box looks like a flattened Xbox Series X from a distance 👋 pic.twitter.com/o01SPOgoRv — Tom Warren (@tomwarren) June 2, 2026