2021年08月25日 20時00分 ネットサービス

Spotifyが誰でもポッドキャストで収益化できるポッドキャストサブスクリプションを発表



音楽ストリーミングサービスのSpotifyが、あらゆるユーザーがポッドキャストで収益化できるサブスクリプションプランを利用可能にすると発表しました。



Opening Up Podcast Subscriptions to All U.S. Podcasters — Spotify

https://newsroom.spotify.com/2021-08-24/opening-up-podcast-subscriptions-to-all-u-s-podcasters/



2021年4月、Spotifyは独自のポッドキャスト録音・編集・配信・分析プラットフォームである「Anchor」上で、クリエイターが有料のサブスクライバー専用コンテンツを提供するための方法として、ポッドキャストサブスクリプションのテストを開始しました。ポッドキャストサブスクリプションは、有料のサブスクリプションを支払ったユーザー向けのコンテンツを作成し、クリエイターが収益化できる機能です。テスト以降、100件以上のアカウントがポッドキャストサブスクリプションを利用し、Spotify上ではさまざまなポッドキャストが配信されるようになったとのこと。





これを受け、Spotifyはより多くのユーザーがポッドキャストで収益化できるようにするために、ポッドキャストサブスクリプションをアメリカのすべてのユーザー向けに提供すると発表しました。





ポッドキャストサブスクリプションの利用方法は簡単で、Anchor上で作成したポッドキャストにサブスクライバー専用のマークを付けるだけでOK。あとはコンテンツを配信するだけで、Spotifyやその他プラットフォーム向けにもサブスクライバー専用コンテンツを公開することが可能です。





これと同時にSpotifyはポッドキャストサブスクリプションに関するハウツー動画も公開しています。



Anchor: How to set up a Podcast Subscription - YouTube





Spotifyの提供するポッドキャストプラットフォームのAnchorで、ポッドキャストサブスクリプションがスタートします。





リスナーは月額のサブスクリプション料金を支払うことで、クリエイターがサブスクライバー専用に作成したコンテンツを聴くことが可能に。





Anchorで配信したポッドキャストはSpotifyを含む複数のプラットフォーム上で配信されるため、さまざまなプラットフォームを通しての収益化ができるようになります。





利用方法は簡単かつ直感的。





ポッドキャストサブスクリプションではSpotify側の取り分はゼロ。サブスクライバーの支払いが全額クリエイターに還元される仕組みとなっています。ただし、手数料ゼロは2023年までで、それ以降は5%の手数料をSpotify側に支払うこととなるわけです。





ポッドキャストサブスクリプションの使用方法は簡単で、設定画面の最下部にある「Subscription(サブスクリプション)」をクリック。





続けてサブスクリプションの金額を設定。





自身が作成したポッドキャストのうちサブスクライバー専用コンテンツとするものにチェックマークを付けていき、最後に「Update episodes」をクリックするだけでOK。





公開後はAnchorのサブスクリプション画面に金額や専用コンテンツの数、サブスクライバーの数などが表示されます。また、サブスクリプション画面に表記されているURLは、自身のアカウントにサブスクリプションするための画面へのリンクとなっているので、アカウントのプロフィールに貼りつけるなどして有効活用可能です。





なお、Spotifyは2021年6月29日にAnchorの日本での本格展開開始を発表しています。加えて、Spotifyは「2021年9月15日から世界中のクリエイターがポッドキャストサブスクリプションを利用できるようになる」としているため、日本でも9月からのポッドキャストサブスクリプションのスタートが見込まれます。



ポッドキャスト配信プラットフォーム「Anchor」日本での本格展開開始、クリエイターを一気通貫で支援 - Spotify Japan — For the Record

https://spotifynewsroom.jp/2021-06-29/anchor-now-easy-to-use-in-japan/