2026年07月03日 12時52分 スマホ

「折りたたみiPhone」が折りたたみスマホの平均価格を18％上げるとの予測



調査会社のCounterpoint Researchが、Appleが折りたたみスマートフォン市場に参入することで、折りたたみスマートフォンの平均販売価格が18％上昇すると予測しています。



Apple’s Expected Entry and Book-type Shift to Lift Global Foldable Smartphone ASP 18% YoY in 2026

https://counterpointresearch.com/en/insights/global-foldable-smartphone-asp-forecast-q1-2026



iPhone Fold could help raise average foldable phone prices by 18% - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2026/07/02/iphone-fold-could-help-raise-average-foldable-phone-prices-by-18-per-report/



Appleが折りたたみiPhoneを計画していることは長らくウワサされており、実際、Appleは2017年の時点で折りたたみスマートフォンに関する特許を出願しています。また、iOS 27のフレームワークには「foldState」(畳んだ状態)「angleDegrees」(開閉角度)といったコードが含まれていることがコード解析により明らかになっており、これもAppleが間もなく折りたたみiPhoneをリリースする明確な兆候とされています。



iOS 27のコードに折りたたみiPhoneが間もなく登場することを示す明確な兆候が見つかる - GIGAZINE





折りたたみiPhoneは2026年秋にも発表されると目されていますが、これが実現すれば2026年の折りたたみスマートフォンの平均販売価格は前年比で18％増となるというレポートを、Counterpoint Researchが公開しました。



折りたたみスマートフォンの主要な形状は、横開きの「ブック型」と、縦開きの「クラムシェル型」です。特にクラムシェル型は、多くのブランドが参入するにつれ、生産規模が拡大し、平均販売価格は低下傾向にあります。一方で、ブック型はより大きなディスプレイ、より優れたヒンジ、大容量バッテリー、高性能カメラなどを搭載したハイエンドモデルが多く、平均販売価格は上昇し続けています。



以下のグラフはブック型(灰色)・クラムシェル型(黒色)・折りたたみスマートフォン全体(赤色)の平均販売価格を時系列でまとめたもの。2026年の折りたたみスマートフォンの平均販売価格は、2025年比で18％、2024年比で29％増となる予測です。2026年に折りたたみスマートフォンの平均販売価格が大きく上昇していることがわかります。





以下のグラフは折りたたみスマートフォンの価格帯別出荷台数を示しています。2025年には折りたたみスマートフォンの半数以上が販売価格1200ドル(約19万3000円)未満で、1600ドル(約25万8000円)以上の出荷台数は33％でした。しかし、2026年には1600ドル以上の出荷台数が60％を占めるようになると予測されています。





これを引き起こすのは、Appleの折りたたみiPhoneであるとCounterpoint Researchは指摘。Counterpoint Researchは「Appleの折りたたみスマートフォン市場への参入は、高価格帯セグメントへの市場の注目を維持し、平均販売価格の上昇傾向をさらに加速させることが予想されます。これにより、折りたたみスマートフォンのあらゆるカテゴリにおいて、ソフトウェアの継続性・アプリサポート・生産性などへの関心が高まり、折りたたみスマートフォンがスマートフォン市場全体でより価値の高いセグメントとして確立されることに役立つことでしょう」と説明しました。



Counterpoint Researchのアソシエイト・ディレクターであるリズ・リー氏は、「OEM各社が部品コストの上昇を吸収するためのマージンを確保しつつ、より高い価格帯に位置付けている折りたたみスマートフォンは、価格にそれほど敏感ではないアーリーアダプターや、生産性や効率性、そしてより優れたモバイル体験のために喜んでお金を払うプレミアムユーザーを引き付けています。特にブック型モデルのような大画面の折りたたみスマートフォンは、AIを活用したマルチタスクに適したフォームファクターとして、スマートフォン市場において比較的明確な付加価値の機会を提供するでしょう」と語っています。

