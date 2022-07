「国内の農業をすべて有機農業にする」というスリランカの壮大な計画はなぜ失敗してしまったのか？

・関連記事

「有機農業は従来農業と比較してどのようなメリットがあるのか?」を40年にわたり実験した結果が公開 - GIGAZINE



土壌の健康を守る「有機農業」や「環境再生型農業」が農村の経済を活性化させるのか? - GIGAZINE



「オーガニック食品」はただの「最先端の詐欺」なのか?それとも本当に健康的なのか? - GIGAZINE



エネルギー・発電に関する10個の大いなる誤解 - GIGAZINE



汚染された「有機栽培イチゴ」がA型肝炎を引き起こした可能性があるとアメリカとカナダの当局が警告 - GIGAZINE



「オーガニック認証済みでも重金属で汚染されている可能性アリ」など健康によさそうなうたい文句の実情とは? - GIGAZINE



2022年07月14日 08時00分00秒 in メモ, 食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.