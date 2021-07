2021年07月14日 07時00分 メモ

発電所が「ビットコインマイニングの方が電力販売より稼げる」とマイニングを開始



企業が所有する水力発電所が、設備をフルパワーで稼働させても電力を十分に生み出せないことから「電力会社に電気を販売するよりビットコインのマイニングを行う方が得」と判断して、実際に電力の一部でマイニングを行っているということが報じられました。



Mechanicville hydro plant gets new life

https://www.timesunion.com/news/article/Mechanicville-hydro-plant-gets-new-life-16299115.php



Historic Power Plant Decides Mining Bitcoin Is More Profitable Than Selling Electricity | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/news/restored-hydroelectric-plant-will-mine-bitcoin



Bitcoin miners break new ground in Texas, a state hailed as the new cryptocurrency capital

https://www.yahoo.com/news/bitcoin-miners-break-ground-texas-213205425.html



ニューヨーク州メカニックビルにある水力発電所は、アメリカの小規模な建設会社「Albany Engineering」が所有しています。この発電所は1897年から運用されてきましたが、1986年にAlbany Engineeringがアメリカの電力会社「ナショナル・グリッド」と契約上のいざこざを起こした後、2003年まで放置されていたとのこと。その後ナショナル・グリッドと和解したAlbany Engineeringは数年かけて発電所を再建し、再び稼働させています。



しかし、1800年代の機械を全て稼働させても十分な発電を行うことはできないとのこと。そこで、Albany Engineeringのジム・ベシャCEOは「ナショナル・グリッドに電力を販売する場合、1kWhあたり3セント(約3円)にしかならないが、ビットコインのマイニングであればその3倍は稼げる」と判断。発電した電力の一部でビットコインのマイニングを開始しました。





大量に電力を消費するビットコインのマイニングは環境へ悪影響を与えるとしてしばしば問題視されているのですが、ベシャCEOは「私たちは再生可能エネルギーを使用しており、これはビットコインのマイニング方法としてはベストです」と話しています。また、ベシャCEOは長期投資としてのビットコインには懐疑的で、採掘したビットコインの1000分の1を毎週現金に換えているのだとのこと。ベシャCEOは「使用しているサーバーは中古のもので、あくまで実験的に行っているだけです」と述べました。



世界各地ではビットコインのマイニングを本格的に始める企業が増え始めており、マイニング事業者が電気料金の安い田舎に集結していると報じられたことも。テキサス州もマイニング事業者が目をつけている地域の1つで、中国の深圳に拠点を置くBIT Miningが2500万ドル(約27億6000万円)の投資を計画していたり、PayPalの創業者ピーター・ティール氏が支援するマイニング企業のLayer-1 Technologiesがすでに工場を建設したりしています。



また、テキサス州ロックデールに工場を置くマイニング企業「Whinstone」は、地元の電力会社と「地域全体の電力が不足している時にマイニングをストップする代わりに、電力会社がWhinstoneに対価を支払う」との取り決めを行っているとのこと。Whinstoneは2021年5月にアメリカのマイニング企業「Riot Blockchain」に買収され、「北米で最大のマイニング施設」を目指して運営されています。