かなりの富裕層でもお金があればあるほど幸福に感じる、富裕層と中所得層の幸福度の差は中所得層と低所得層の差よりも大きい

「お金による幸福度の上昇はある程度で頭打ちになる」ということは広く信じられており、過去の 研究 では世帯年収が7万5000ドル(約1200万円)程度がしきい値だと報告されています。ところが、 ペンシルベニア大学ウォートン・スクール で人間の幸福について研究する マシュー・キリングスワース 氏の調査では、「幸福度は年収50万ドル(約8000万円)を超えても資産に応じて上昇し続ける」ということが判明しました。 Money and Happiness: Extended Evidence Against Satiation | Happiness Science https://happiness-science.org/money-happiness-satiation/ 「お金があれば幸せになれるのか?」という問いは長年にわたり多くの人々を引きつけており、多くの研究がお金と幸福度にある程度の関連性があることを認めています。この次に気になってくるのが、「お金はあればあるだけ幸せなのか?ある程度の収入でお金と幸福の関連性が頭打ちになるのか?」という問いですが、これは経済的に裕福な人々のデータが不足しているため研究が難しいとのこと。 キリングスワース氏は、「おそらくお金持ちは、自由な時間をアンケートに費やすことに消極的なのでしょう。所得と幸福の関連を調査した膨大な学術文献は、ほとんどすべてが限られた範囲の所得を分析しており、全体的な傾向について結論を導き出すのを困難にしています。例えば、仮に年収10万ドル(約1600万円)までの人のみを対象に研究した場合、どのような傾向が明らかになったとしても、所得範囲がもっと広ければ何が観察されたのかを知ることはできません」と述べています。

・関連記事

「お金で買える幸福」は過去40年間で次第に増えていることが判明 - GIGAZINE



人はいくらお金を稼げば幸福を買えるのか? - GIGAZINE



「お金の要らない社会」では幸福度が高くなるとの研究結果 - GIGAZINE



結婚とお金による幸福の「賞味期限」は一体何年なのか? - GIGAZINE



「お金があっても幸せになれていない人は、お金の使い方が間違っている」という考え方 - GIGAZINE



お金で幸せは買えないが、時間で幸せは買える - GIGAZINE



「お金よりも時間的な余裕が大事」と考える人の方がやりがいのある仕事を見つけ幸せになれると判明 - GIGAZINE



2024年07月22日 06時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.